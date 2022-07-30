РФ активно готовится к псевдореферендумам на Юге Украины — ГУР

Июль, 30 в 17:19

Россия пытается незаконно “присоединить” в свой состав временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская разведка отчетливо видит подготовительные мероприятия, которые проводят оккупанты. В частности, на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия Единая Россия.

— Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Начался активный процесс раздачи российских паспортов. Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести так называемый референдум, – объяснил Скибицкий.

По его словам, для того, чтобы не допустить закрепления России и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, украинские военные будут освобождать временно оккупированные территории на Востоке и Юге Украины.

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К слову, на днях СБУ сообщала, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума для незаконного “присоединения” временно оккупированных территорий на Востоке Украины.