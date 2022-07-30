РФ активно готується до псевдореферендумів на Півдні України – ГУР

Липень, 30 в 17:19

Росія намагається незаконно “приєднати” до свого складу тимчасово окуповані території України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

За його словами, українська розвідка чітко бачить підготовчі заходи, які проводять окупанти. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія Единая Россия.

– Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Розпочався активний процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів, які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати і провести так званий референдум, – пояснив Скібіцький.

За його словами, для того, щоб не допустити закріплення Росії і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські військові звільнятимуть тимчасово окуповані території на Сході і Півдні України.

Зараз дивляться

До слова, днями СБУ повідомляла, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму для незаконного “приєднання” тимчасово окупованих територій на Сході України.