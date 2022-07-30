Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ активно готується до псевдореферендумів на Півдні України – ГУР

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ активно готується до псевдореферендумів на Півдні України – ГУР
Фото: Depositphotos

Росія намагається незаконно “приєднати” до свого складу тимчасово окуповані території України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

За його словами, українська розвідка чітко бачить підготовчі заходи, які проводять окупанти. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія Единая Россия.

– Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Розпочався активний процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів, які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати і провести так званий референдум, – пояснив Скібіцький.

За його словами, для того, щоб не допустити закріплення Росії і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські військові звільнятимуть тимчасово окуповані території на Сході і Півдні України.

Зараз дивляться

До слова, днями СБУ повідомляла, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму для незаконного “приєднання” тимчасово окупованих територій на Сході України.

Джерело: ГУР
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка