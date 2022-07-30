Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ попытается продвинуться в направлении Николаева: Жданов о ситуации на Южном направлении

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ попытается продвинуться в направлении Николаева: Жданов о ситуации на Южном направлении
Фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал слова Арестовича о том, что 5-6 августа российская группировка будет готова к началу боевых действий на Юге Украины.

Он объяснил, что, скорее всего, боевые действия начнутся с того, что россияне попытаются выровнять фронт и продвинуться в направлении Николаева.

– Я думаю, что после завершения формирования этой группировки, россияне попробуют выровнять линию и восстановить все, что они потеряли за месяц. Это во-первых. А, во-вторых, они, скорее всего, попытаются продвинуться в направлении Николаева. Поскольку это направление вдоль побережья, а оккупанты как раз хотели нас отрезать от Черного моря.

Но я думаю, что здесь может быть не столь глубинная самая операция. То есть у россиян недостаточно сил, чтобы пойти вглубь на 300 км на Вознесенск и Одессу. Но нанести нам максимальное поражение и попытаться отодвинуть линию фронта от Херсона и вообще от Днепра, то есть расширить плацдарм на правом берегу – это, вероятно, будет основная задача этой группировки войск, – рассказал эксперт.

Сейчас смотрят

Олег Жданов добавил, что Херсон может стать для россиян ловушкой. Ведь основной мост разрушен, а остальные находятся под огневым влиянием. Поэтому эта ловушка для оккупантов может сработать, как только они зайдут в город.

Читайте
Есть три сценария: Жданов рассказал, что ждет россиян в Херсоне

Кроме того, военный эксперт прокомментировал ситуацию, возможен ли штурм Харькова. По мнению Жданова, скорее всего, это будет отвлекающий удар.

– Но скажу сразу, что дойти до Харькова с помощью тех резервов, которые россияне там держат, будет недостаточно. Но целью этого удара может быть сковывание Сил обороны Украины именно на Харьковском направлении. Также оккупанты будут пытаться перебросить небольшой резерв в район Изюма и попытаются нанести еще один отвлекающий удар по Славянску.

В целом, по словам Жданова, россияне пытаются растянуть Вооруженные силы Украины. Но все же Херсон, вероятнее всего, остается направлением главного удара.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка