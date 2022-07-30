РФ попытается продвинуться в направлении Николаева: Жданов о ситуации на Южном направлении

Июль, 30 в 13:16

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал слова Арестовича о том, что 5-6 августа российская группировка будет готова к началу боевых действий на Юге Украины.

Он объяснил, что, скорее всего, боевые действия начнутся с того, что россияне попытаются выровнять фронт и продвинуться в направлении Николаева.

– Я думаю, что после завершения формирования этой группировки, россияне попробуют выровнять линию и восстановить все, что они потеряли за месяц. Это во-первых. А, во-вторых, они, скорее всего, попытаются продвинуться в направлении Николаева. Поскольку это направление вдоль побережья, а оккупанты как раз хотели нас отрезать от Черного моря. Но я думаю, что здесь может быть не столь глубинная самая операция. То есть у россиян недостаточно сил, чтобы пойти вглубь на 300 км на Вознесенск и Одессу. Но нанести нам максимальное поражение и попытаться отодвинуть линию фронта от Херсона и вообще от Днепра, то есть расширить плацдарм на правом берегу – это, вероятно, будет основная задача этой группировки войск, – рассказал эксперт.

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Олег Жданов добавил, что Херсон может стать для россиян ловушкой. Ведь основной мост разрушен, а остальные находятся под огневым влиянием. Поэтому эта ловушка для оккупантов может сработать, как только они зайдут в город.

Кроме того, военный эксперт прокомментировал ситуацию, возможен ли штурм Харькова. По мнению Жданова, скорее всего, это будет отвлекающий удар.

– Но скажу сразу, что дойти до Харькова с помощью тех резервов, которые россияне там держат, будет недостаточно. Но целью этого удара может быть сковывание Сил обороны Украины именно на Харьковском направлении. Также оккупанты будут пытаться перебросить небольшой резерв в район Изюма и попытаются нанести еще один отвлекающий удар по Славянску.

В целом, по словам Жданова, россияне пытаются растянуть Вооруженные силы Украины. Но все же Херсон, вероятнее всего, остается направлением главного удара.