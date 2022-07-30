РФ спробує просунутися у напрямку Миколаєва: Жданов про ситуацію на Південному напрямку

Липень, 30 в 13:16

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував слова Арестовича про те, що 5-6 серпня російське угруповання буде готове до початку бойових дій на Півдні України.

Він пояснив, що, найімовірніше, бойові дії розпочнуться з того, що росіяни спробують вирівняти фронт і просунутися у напрямку Миколаєва.

– На мою думку, після завершення формування цього угруповання, росіяни спробують вирівняти лінію і відновити все, що вони втратили за місяць. Це по-перше. А, по-друге, вони, найімовірніше, спробують просунутися у напрямку Миколаєва. Оскільки це напрямок вздовж узбережжя, а окупанти саме хотіли нас відрізати від Чорного моря. Але я думаю, що тут може бути не настільки глибинна сама операція. Тобто у росіян недостатньо сил, щоб піти вглиб на 300 км на Вознесенськ і Одесу. Але завдати нам максимальної поразки і спробувати відсунути лінію фронту від Херсона і взагалі від Дніпра, тобто розширити плацдарм на правому березі, – це, ймовірно, буде основне завдання цього угруповання військ, – розповів експерт.

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Олег Жданов додав, що Херсон може стати для росіян пасткою. Адже основний міст зруйновано, а решта – перебувають під вогневим впливом. Тому ця пастка для окупантів може спрацювати, щойно вони зайдуть до міста.

Крім того, військовий експерт прокоментував ситуацію, чи можливий штурм Харкова. На думку Жданова, найімовірніше, це буде відволікаючий удар.

– Але скажу відразу, що дійти до Харкова за допомогою тих резервів, які росіяни там тримають, буде недостатньо. Але ціллю цього удару може бути сковування Сил оборони України саме на Харківському напрямку. Також окупанти намагатимуться перекинути невеликий резерв в район Ізюма і спробують завдати ще один відволікаючий удар по Слов’янську.

Загалом, за словами Жданова, росіяни намагаються розтягнути Збройні сили України. Але все ж Херсон, найімовірніше, залишається напрямком головного удару.