Июль, 30 в 8:04

Российские военные накануне шли штурмом на четырех направлениях, однако все их попытки были неудачными.

Так, российским оккупантам пришлось отойти после штурма в районах Бражковки и Дмитровки на Славянском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, армия РФ применила ствольную, реактивную артиллерию и танки для обстрела районов недалеко от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушевахи, Карнауховки, Долины и Адамовки.

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Провальными для российских войск были штурмовые действия в районах Вершины и Травневого на Бахмутском направлении.

Возле Вершины, а также Семигорья и Зайцево сейчас ведутся боевые действия.

Под вражеским огнем на этом направлении находилась военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Травневое, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк.

Авиаудар от армии РФ пришелся недалеко от Соледара.

Не имели успеха россияне во время штурма в районах Песков и Авдеевки на Авдеевском направлении.

Продолжаются бои у Красногоровки.

Обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии российские захватчики районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки.

Авиаудары нанесли неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского.

Отошли оккупанты и после штурма в районе Марьинки на Новопавловском направлении.

Бои вблизи Павловки еще продолжаются.

Под вражеским артиллерийским огнем 29 июля находились районы населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времевка, Новоселка и Новополье.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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