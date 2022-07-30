Штурмы на четырех направлениях и все неудачные: ВСУ заставили россиян отступать
Российские военные накануне шли штурмом на четырех направлениях, однако все их попытки были неудачными.
Так, российским оккупантам пришлось отойти после штурма в районах Бражковки и Дмитровки на Славянском направлении.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, армия РФ применила ствольную, реактивную артиллерию и танки для обстрела районов недалеко от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушевахи, Карнауховки, Долины и Адамовки.
Провальными для российских войск были штурмовые действия в районах Вершины и Травневого на Бахмутском направлении.
Возле Вершины, а также Семигорья и Зайцево сейчас ведутся боевые действия.
Под вражеским огнем на этом направлении находилась военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Травневое, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк.
Авиаудар от армии РФ пришелся недалеко от Соледара.
Не имели успеха россияне во время штурма в районах Песков и Авдеевки на Авдеевском направлении.
Продолжаются бои у Красногоровки.
Обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии российские захватчики районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки.
Авиаудары нанесли неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского.
Отошли оккупанты и после штурма в районе Марьинки на Новопавловском направлении.
Бои вблизи Павловки еще продолжаются.
Под вражеским артиллерийским огнем 29 июля находились районы населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времевка, Новоселка и Новополье.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.
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