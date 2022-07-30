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Факти / Україна

Штурми на чотирьох напрямках і всі невдалі: ЗСУ змусили росіян відступати

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Штурми на чотирьох напрямках і всі невдалі: ЗСУ змусили росіян відступати
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові напередодні ішли штурмом одразу на чотирьох напрямках, однак усі їхні спроби були невдалими.

Так, російським окупантам довелось відійти після штурму в районах Бражківки та Дмитрівки на Слов’янському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, армія РФ застосувала ствольну, реактивну артилерію й танки для обстрілу районів неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки.

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Провальними для російських військ були штурмові дії в районах Вершини й Травневого на Бахмутському напрямку.

Біля Вершини, а також Семигір’я й Зайцевого зараз точаться бойові дії.

Під ворожим вогнем упродовж доби на цьому напрямку перебувала військова та цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк.

Авіаудар від армії РФ прийшовся неподалік Соледара.

Не мали успіху росіяни під час штурму в районах Пісків та Авдіївки на Авдіївському напрямку.

Тривають бої біля Красногорівки.

Обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії російські загарбники райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки.

Авіаударів завдали неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.

Відійшли окупанти й після штурму в районі Мар’їнки на Новопавлівському напрямку.

Бої поблизу Павлівки ще тривають.

Під ворожим артилерійським вогнем 29 липня перебували райони населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль.

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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