Штурми на чотирьох напрямках і всі невдалі: ЗСУ змусили росіян відступати

Липень, 30 в 8:04

Російські військові напередодні ішли штурмом одразу на чотирьох напрямках, однак усі їхні спроби були невдалими.

Так, російським окупантам довелось відійти після штурму в районах Бражківки та Дмитрівки на Слов’янському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, армія РФ застосувала ствольну, реактивну артилерію й танки для обстрілу районів неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки.

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Провальними для російських військ були штурмові дії в районах Вершини й Травневого на Бахмутському напрямку.

Біля Вершини, а також Семигір’я й Зайцевого зараз точаться бойові дії.

Під ворожим вогнем упродовж доби на цьому напрямку перебувала військова та цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк.

Авіаудар від армії РФ прийшовся неподалік Соледара.

Не мали успіху росіяни під час штурму в районах Пісків та Авдіївки на Авдіївському напрямку.

Тривають бої біля Красногорівки.

Обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії російські загарбники райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки.

Авіаударів завдали неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.

Відійшли окупанти й після штурму в районі Мар’їнки на Новопавлівському напрямку.

Бої поблизу Павлівки ще тривають.

Під ворожим артилерійським вогнем 29 липня перебували райони населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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