Штурми на чотирьох напрямках і всі невдалі: ЗСУ змусили росіян відступати
Російські військові напередодні ішли штурмом одразу на чотирьох напрямках, однак усі їхні спроби були невдалими.
Так, російським окупантам довелось відійти після штурму в районах Бражківки та Дмитрівки на Слов’янському напрямку.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, армія РФ застосувала ствольну, реактивну артилерію й танки для обстрілу районів неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки.
Провальними для російських військ були штурмові дії в районах Вершини й Травневого на Бахмутському напрямку.
Біля Вершини, а також Семигір’я й Зайцевого зараз точаться бойові дії.
Під ворожим вогнем упродовж доби на цьому напрямку перебувала військова та цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк.
Авіаудар від армії РФ прийшовся неподалік Соледара.
Не мали успіху росіяни під час штурму в районах Пісків та Авдіївки на Авдіївському напрямку.
Тривають бої біля Красногорівки.
Обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії російські загарбники райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки.
Авіаударів завдали неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.
Відійшли окупанти й після штурму в районі Мар’їнки на Новопавлівському напрямку.
Бої поблизу Павлівки ще тривають.
Під ворожим артилерійським вогнем 29 липня перебували райони населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.