У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: Depositphotos
В Николаеве раздался ряд мощных взрывов.
Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Николаева.
Перед взрывами в городе не была объявлена воздушная тревога. Ее отменили за 10 минут до первого взрыва.
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Впрочем, сразу после взрывов сирены вновь зазвучали в городе и области.
Вибухи в Миколаєві в ніч на 30 липня pic.twitter.com/JelMQ8DrQm
— Nezhyhai (@Heresiarchus) July 29, 2022
На данный момент Николаевская городская или областная власть не комментировала взрывы в соцсетях.