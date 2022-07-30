Июль, 30 в 1:18

В Николаеве раздался ряд мощных взрывов.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Николаева.

Перед взрывами в городе не была объявлена воздушная тревога. Ее отменили за 10 минут до первого взрыва.

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Впрочем, сразу после взрывов сирены вновь зазвучали в городе и области.

Вибухи в Миколаєві в ніч на 30 липня pic.twitter.com/JelMQ8DrQm — Nezhyhai (@Heresiarchus) July 29, 2022

На данный момент Николаевская городская или областная власть не комментировала взрывы в соцсетях.