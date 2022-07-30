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Факты / Украина

У Миколаєві пролунали вибухи

Илья Нежигай, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

В Николаеве раздался ряд мощных взрывов.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Николаева.

Перед взрывами в городе не была объявлена воздушная тревога. Ее отменили за 10 минут до первого взрыва.

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Впрочем, сразу после взрывов сирены вновь зазвучали в городе и области.

На данный момент Николаевская городская или областная власть не комментировала взрывы в соцсетях.

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