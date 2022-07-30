У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: Depositphotos
У Миколаєві пролунала низка потужних вибухів.
Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з Миколаєва.
Перед вибухами в місті не було оголошено повітряної тривоги. Її скасували за 10 хвилин до першого вибуху.
Зараз дивляться
Втім, одразу після вибухів сирени знову зазвучали у місті та області.
Вибухи в Миколаєві в ніч на 30 липня pic.twitter.com/JelMQ8DrQm
— Nezhyhai (@Heresiarchus) July 29, 2022
Наразі Миколаївська міська чи обласна влада не коментувала вибухів у соцмережах.