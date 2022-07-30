Липень, 30 в 1:18

У Миколаєві пролунала низка потужних вибухів.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з Миколаєва.

Перед вибухами в місті не було оголошено повітряної тривоги. Її скасували за 10 хвилин до першого вибуху.

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Втім, одразу після вибухів сирени знову зазвучали у місті та області.

Вибухи в Миколаєві в ніч на 30 липня pic.twitter.com/JelMQ8DrQm — Nezhyhai (@Heresiarchus) July 29, 2022

Наразі Миколаївська міська чи обласна влада не коментувала вибухів у соцмережах.