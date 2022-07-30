Июль, 30 в 18:44

На данный момент вражеских сил на Черниговском и Сумском направлениях не хватает, чтобы совершить повторное нападение.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем одноименном Youtube канале.

Его спросили, какова вероятность повторного наступления российских сил с Сиверского направления, то есть по направлению Чернигова.

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— Это практически стык территории Беларуси и России. Но что белорусская граница, что граница с РФ в Черниговской и Сумской областях, то там не более 7-8 БТГр. Посмотрите протяженность границ этих двух областей с РФ и там буквально по две эти группы стоят на дистанции 100-150 км, то есть там нету группировки войск. За ними стоит артиллерия, которая наносит по нам удары, — объяснил Жданов.

По словам военного эксперта, накопления вражеских войск на этих направлениях не наблюдается, как такого скопления сил РФ не наблюдается и в Беларуси.

— Прибыли туда ракеты противовоздушной обороны С-300 и С-400. Эти ракеты применяются и по Черниговской, и по Сумской области, — сказал он.

Олег Жданов предположил, что усиление обстрелов ракетами С-300 может означать, что у Росси уже не хватает комплексов Искандер.

При этом на границах Беларуси и РФ стоят вражеские силы, которые якобы защищаются от нас.

Военный эксперт также добавил, что Волынское, Полесское и Сиверское направление часто в сводках Генштаба объединяются в одно, так как ситуациях по этим направлениям примерно одинаковая.

— За исключением того, что Сиверское направление является более огневым, то есть там идет больше огневого воздействия. А вот Полесское и Волынское направление являются более спокойными в плане огневого воздействия, потому что там белорусы стоят, там нет российских войск, только российские ракетные войска, но они оттуда пока что не стреляли, — объяснил Жданов.

Поэтому на данный момент военный эксперт не наблюдает угрозы наступления той группировки, которая там находится, на Украину.

При этом он отметил, что новый вражеский армейский корпус, который формируется в Мулино (Нижегородская область) и будет состоять из приблизительно 15 тысяч человек, может быть сформирован ближе к 10-15 августа. При этом потребуется время на переброску этих сил. Однако пока неизвестно, на какое из направлений будет пущен этот вражеский корпус, резюмировал Жданов.

Источник: Олег Жданов