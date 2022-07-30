Липень, 30 в 18:44

Наразі ворожих сил на Чернігівському та Сумському напрямах не вистачає, щоб здійснити повторний напад.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму однойменному Youtube каналі.

Його запитали, якою є ймовірність повторного наступу російських сил із Сіверського напрямку, тобто у напрямку Чернігова.

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– Це практично стик території Білорусі та Росії. Але що білоруський кордон, що кордон із РФ у Чернігівській та Сумській областях, то там не більше 7-8 БТГр. Подивіться протяжність кордонів цих двох областей з РФ і там буквально по ці дві групи стоять на дистанції 100-150 км, тобто там немає угруповання військ. За ними стоїть артилерія, яка завдає нам ударів, – пояснив Жданов.

За словами військового експерта, накопичення ворожих військ на цих напрямках не спостерігається, як такого накопичення сил РФ не спостерігається і в Білорусі.

– Прибули туди ракети протиповітряної оборони С-300 та С-400. Ці ракети застосовуються і в Чернігівській, і в Сумській області, – сказав він.

Олег Жданов припустив, що посилення обстрілів ракетами С-300 може означати, що Россі вже не вистачає комплексів Іскандер.

При цьому на кордонах Білорусі та РФ стоять ворожі сили, які нібито захищаються від нас.

Військовий експерт також додав, що Волинський, Поліський і Сіверський напрямок часто у зведеннях Генштабу об’єднуються в один, оскільки ситуація за цими напрямками приблизно однакова.

– За винятком того, що Сіверський напрямок є більш вогневим, тобто там іде більше вогневого впливу. А от Поліський і Волинський напрямок є більш спокійними щодо вогневого впливу, бо там білоруси стоять, там немає російських військ, тільки російські ракетні війська, але вони звідти поки що не стріляли, – пояснив Жданов.

Тому на даний момент військовий експерт не спостерігає загрози наступу того угрупування, яке там знаходиться, на Україну.

При цьому він зазначив, що новий ворожий армійський корпус, який формується в Муліне (Нижегородська область) і складатиметься приблизно з 15 тисяч осіб, може бути сформований ближче до 10-15 серпня. При цьому додатково буде потрібен час на перекидання цих сил. Однак поки що невідомо, на який із напрямків буде пущено цей ворожий корпус, резюував Жданов.

Джерело: Олег Жданов