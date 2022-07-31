На Луганщине оккупанты не убирают с улиц тела, надвигается эпидемия — Гайдай

Июль, 31 в 16:54

На подконтрольной РФ части Луганщины оккупанты не убирают с улиц тела погибших, из-за чего возникла катастрофическая гуманитарная ситуация.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Гуманитарная ситуация в регионе просто катастрофическая. Не убирают возле городов тела погибших, и нет разницы, будь то военные или гражданское население. В Северодонецк приехали из России какие-то представители медицинской отрасли – пока нет четкой информации. Но люди по больнице ходят в защитных костюмах, потому что сейчас началась очень мощная инфекция, — сообщает Гайдай.

Также он подчеркнул, что сейчас опасно употреблять воду из скважин, так как велика вероятность попадания туда продуктов разложения тел.

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Кроме того, Гайдай рассказал, что на оккупированной части Луганской области проводятся карательные мероприятия в отношении людей с четкой проукраинской позицией, уничтожается украиноязычная литература.

Глава ОВА подчеркнул, что часть Луганской области до сих пор остается непокоренной, ВСУ крепко держат оборону.

Фото: Сергей Гайдай