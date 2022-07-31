На Луганщині окупанти не прибирають з вулиць тіла, насувається епідемія – Гайдай

Липень, 31 в 16:54

На підконтрольній РФ частині Луганщини окупанти не прибирають з вулиць тіла загиблих, через що виникла катастрофічна гуманітарна ситуація.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Гуманітарна ситуація в регіоні просто катастрофічна. Не прибирають біля міст тіла загиблих, і нема різниці, чи це військові, чи цивільне населення. В Сєвєродонецьк приїхали з Росії якісь представники медичної галузі – поки що не маємо чіткої інформації. Але люди по лікарні ходять в захисних костюмах, тому що зараз почалася дуже потужна інфекція, – повідомляє Гайдай.

Також він наголосив на небезпеці вживання води зі свердловин, адже велика вірогідність потрапляння туди продуктів розкладання тіл.

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Крім того, Гайдай розповів, що на окупованій частині Луганщини проводяться каральні заходи щодо людей з чіткою проукраїнською позицією, знищується україномовна література.

Голова ОВА підкреслив, що частина Луганської області досі лишається нескореною, ЗСУ міцно тримають оборону.

Фото: Сергій Гайдай