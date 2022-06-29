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Город на грани голода, поставки еды не происходят: Стрюк о ситуации в Северодонецке

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Город на грани голода, поставки еды не происходят: Стрюк о ситуации в Северодонецке

На данный момент в Северодонецке Луганской области осталось около 7-8 тыс. человек.

Перед началом активных боевых действий в городе находились 10-11 тыс. человек. Об этом сообщил глава военной гражданской администрации Александр Стрюк.

Он отметил, что выехать из Северодонецка можно только в сторону временно оккупированных территорий, поскольку других возможностей российские захватчики не дают.

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— Гражданское население начало выходить из укрытий Азота, когда обстрелы россиян утихли. Когда территория предприятия была захвачена россиянами, то они ее перестали обстреливать и дали людям подняться с укрытий, — сказал Стрюк в эфире национального телемарафона.

По словам Стрюка, в настоящее время Северодонецк фактически находится под контролем оккупационных войск. Кроме того, в городе заканчивается еда, которую привозили украинские волонтеры.

– Город без продуктов питания и на грани голодания, потому что регулярных поставок не происходит, – добавил он.

Напомним, что 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о выходе украинских военных из Северодонецка, поскольку находиться на разбитых позициях нет смысла.

В Пентагоне считают, что этот шаг дает возможность нашим военным занять лучшие позиции для дальнейшей обороны.

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Фото: Сергей Гайдай

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