На Запорожье из-за обстрелов РФ было уничтожено 40 тыс. тонн зерновых — Старух

Июль, 31 в 18:19

Из-за обстрелов РФ Запорожской области всего повреждено 9693,63 га полей с урожаем.

Об этом заявил глава ОВА Запорожской области Александр Старух.

– С 1 июля в Запорожском районе в результате обстрела и поджога в 15 сельхозпредприятиях повреждены пожарами зерновые культуры на площади 1561,63 га, в Пологовском районе в 13 сельхозпредприятиях – на площади 8132 га. Всего повреждено – 9693,63 га. Это достаточно большая цифра. Примерно 30-40 тысяч тонн зерновых. Приблизительный ущерб только по этому вопросу – 340 млн грн. Последний раз украинские нивы так пылали во времена нашествия немецких нацистов. Сейчас их сжигают рашисты, – говорит Старух.

Также он отметил, что, несмотря на это, на неоккупированной части соберут нормальный урожай – до 700 тысяч тонн.

Сейчас смотрят

– В прошлом году было 5 миллионов тонн по всей области. Основная аграрная часть зерновых у нас на линии столкновения или по линии столкновения. Там просто воруют или покупают за копейки зерновые культуры, — говорит он.

Кроме того, Старух уверяет, что сейчас зерно есть, область будет с хлебом, а запасы в этом году обеспечены. Однако возникает вопрос, что будет происходить с посевной компанией в следующем году.

— Учитывая текущую ситуацию, возникает вопрос, что будет с посевной кампанией в следующем году. Мы можем столкнуться с тем, что люди не просто будут без мотивации, но и физически без ресурсов, чтобы это сделать. Тогда возникнут вопросы с обеспечением населения зерновой группой продовольствия, — сообщает глава ОВА.

Источник: Укринформ