Июль, 31 в 12:25

Стамбул ждет прибытия первых судов с украинским зерном 3 августа.

Об этом сообщает издание CNN Turk.

Движение судов изначально будут отслеживать беспилотники и спутники.

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Ожидается, что первое судно, вышедшее из украинских портов, зайдет в территориальные воды Турции 3 августа.

Первый караван с продовольствием будет состоять из 16 судов.

29 июля замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в портах Одесской области грузятся первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны.

В Ливане задержали судно Лаодикея (Laodicea) под сирийским флагом, которое перевозило украденное из Украины зерно.

Ранее сообщалось, что российские сухогрузы Матрос Кошка и Матрос Пожинич с похищенным зерном общей массой 54 тыс. тонн 13 июля планировали заход в порт Бейрут (Ливан). Но ливанская власть запретила их разгрузку, поэтому РФ пришлось перенаправить суда в Сирию, порты Латакия и Тартус.