Стамбул ждет первые суда с украинским зерном 3 августа — CNN
Стамбул ждет прибытия первых судов с украинским зерном 3 августа.
Об этом сообщает издание CNN Turk.
Движение судов изначально будут отслеживать беспилотники и спутники.
Ожидается, что первое судно, вышедшее из украинских портов, зайдет в территориальные воды Турции 3 августа.
Первый караван с продовольствием будет состоять из 16 судов.
29 июля замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в портах Одесской области грузятся первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны.
В Ливане задержали судно Лаодикея (Laodicea) под сирийским флагом, которое перевозило украденное из Украины зерно.
Ранее сообщалось, что российские сухогрузы Матрос Кошка и Матрос Пожинич с похищенным зерном общей массой 54 тыс. тонн 13 июля планировали заход в порт Бейрут (Ливан). Но ливанская власть запретила их разгрузку, поэтому РФ пришлось перенаправить суда в Сирию, порты Латакия и Тартус.