На Запоріжжі через обстріли РФ було знищено 40 тис. тонн зернових – Старух

Липень, 31 в 18:19

Внаслідок обстрілів Росії всього у Запоріжській області пошкоджено 9693,63 га полів з врожаєм.

Про це заявив голова ОВА Запоріжської області Олександр Старух.

– З 1 липня в Запорізькому районі внаслідок обстрілу та підпалу в 15 сільгосппідприємствах пошкоджені пожежами зернові культури на площі 1561,63 га, у Пологівському районі в 13 сільгосппідприємствах – на площі 8132 га. Всього пошкоджено – 9693,63 га. Це досить велика цифра. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових. Приблизні збитки тільки щодо цього питання – 340 млн грн. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашисти, – каже Старух.

Також він зазначив, що, не дивлячись на це, на неокупованій частині зберають нормальний урожай – до 700 тисяч тонн.

Зараз дивляться

– Минулого року було 5 мільйонів тонн по всій області. Основна аграрна частина зернових у нас на лінії зіткнення або за лінією зіткнення. Там просто крадуть або купують за копійки зернові культур, – гворить він.

Крім того, Старух запевняє, що зараз зерно є, область буде з хлібом, а запаси цього року забезпечено. Проте постає питання, що відбуватиметься з посівною компанією наступного року.

– Зважаючи на поточну ситуацію, виникає питання, що буде з посівною кампанією наступного року. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що люди не просто не матимуть мотивації, але і фізично на матимуть ресурсів, щоб це зробити. Тоді виникнуть питання із забезпеченням населення зерновою групою продовольства, – повідомляє голова ОВА.

Джерело: Укрінформ