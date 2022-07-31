Июль, 31 в 17:38

В Одесской области прогремел ряд взрывов, после которых объявили воздушную тревогу на территории региона. Местных жителей призывают оставаться в укрытии или бомбоубежище.

Очевидцы сообщают, что на небе над областью поднялся черный и густой дым.