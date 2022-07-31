Факты / Происшествия Июль, 31 в 17:38 В Одесской области прогремели взрывы, после которых объявили воздушную тревогу Юля Захарченко, редактор ленты Требует проверки Фото: ГСЧС В Одесской области прогремел ряд взрывов, после которых объявили воздушную тревогу на территории региона. Местных жителей призывают оставаться в укрытии или бомбоубежище. Очевидцы сообщают, что на небе над областью поднялся черный и густой дым. Сейчас смотрят Теги: Війна в Україні, Взрыв, Харьков, Харьковская область Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!