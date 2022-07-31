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Факты / Происшествия

В Одесской области прогремели взрывы, после которых объявили воздушную тревогу

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Одесской области прогремели взрывы, после которых объявили воздушную тревогу
Фото: ГСЧС

В Одесской области прогремел ряд взрывов, после которых объявили воздушную тревогу на территории региона. Местных жителей призывают оставаться в укрытии или бомбоубежище.

Очевидцы сообщают, что на небе над областью поднялся черный и густой дым.

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