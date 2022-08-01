Липень, 31 в 21:53

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що Росія атакувала Одеську область двома ракетами Іскандер, випущеними із тимчасово окупованого Криму.

– Від розриву ракет у повітрі територією Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки, – розповів Братчук у повідомленні, опублікованому на його каналі у Telegram.

Він додав, що кілька таких пасток викликали спалах сухої трави, проте рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі.

– У разі виявлення підозрілих предметів, не намагайтеся їх підібрати, наблизитись до них. Забезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби та відійдіть на безпечну відстань. Поки що інформації про постраждалих немає, – заявив Сергій Братчук.