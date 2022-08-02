Август, 02 в 14:39

На железнодорожной станции Каланчак в Херсонской области российские захватчики устроили дымовой занавес и взорвали собственный поезд.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По их данным, на железнодорожную станцию ​​Каланчак прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для оккупантов. В 8 часов утра на следующий день россияне начали разгрузку эшелона.

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– Очевидно, с целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11.20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса, — отметили в ГУР.

Известно, что сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался.

В разведке предполагают, что, вероятно, взрыв 31 июля стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожара, возникшего как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымового занавеса.

В ГУР добавили, что в ночь с 29 на 30 июля украинские военные попали по вражескому железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию ​​Бриловка. Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

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Фото: ГУР