Серпень, 02 в 14:39

На залізничній станції Каланчак у Херсонській області російські загарбники влаштували димову завісу та підірвали власний потяг.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За їхніми даними, на залізничну станцію Каланчак прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів. О 8-й годині ранку наступного дня росіяни розпочали розвантаження ешелону.

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– Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11.20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалося через щільну димову завісу, – зазначили в ГУР.

Відомо, що одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух у напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся.

У розвідці припускають, що, імовірно, вибух 31 липня став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла через невміле використання піротехнічних засобів у ході створення димової завіси.

В ГУР додали, що у ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по ворожому залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

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Фото: ГУР