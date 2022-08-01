Август, 01 в 10:41

В СБУ сообщают, что разоблачили планы России по псевдореферендуму в Херсонской области, за счет которого оккупанты надеются легитимизировать принудительное “присоединение” части южной Украины в состав соседней России.

– Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам. Основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации “Волонтеры za Россию”, – сообщает пресс-служба ведомства 1 августа.

Как уточняется, участники организации под кураторством спецслужб России должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также – для создания постановочных сюжетов для росТВ.

– Однако согласно перехваченным вражеским материалам коллаборанты “докладывают” своим российским руководителям о том, что херсонцы не воспринимают идею “присоединения”, оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров, – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что СБУ уже идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их координаторов из РФ, причастных к организации псевдореферендума.

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Фото: Херсонці