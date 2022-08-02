На Луганщине начали довольно удачно работать партизаны — Гайдай

Август, 02 в 13:56

В Луганской области начали работать партизаны. Они не только расклеивают листовки, но и уничтожают объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

— Ситуация в Луганской области остается неизменной несколько недель подряд. В районе двух населенных пунктов наши Вооруженные силы держат линию обороны. Все наступления, которые пробуют делать россияне, они отбивают. Так что никаких успехов у оккупантов именно там нет. В то же время у нас начали работать партизаны, и довольно удачно. Это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры, что очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии, – объяснил он.

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Также Сергей Гайдай рассказал, что начать отопительный сезон на временно захваченной территории Луганской области невозможно.

По его словам, в тех городах, где проходила активная фаза боевых действий, и которые россияне в течение нескольких месяцев круглосуточно обстреливали, разрушена необходимая инфраструктура. Если газ включить, будут пожары и взрывы.