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Факти / Україна

На Луганщині почали досить вдало працювати партизани – Гайдай

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
На Луганщині почали досить вдало працювати партизани – Гайдай
Фото: Генштаб ЗСУ

На Луганщині почали вдало працювати партизани. Вони не лише розклеюють листівки, а й знищують обєкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

– Ситуація на Луганщині залишається незмінною кілька тижнів поспіль. У районі двох населених пунктів наші Збройні сили тримають лінію оборони. Всі наступи, які намагаються робити росіяни, вони відбивають. Тож ніяких успіхів у окупантів саме там немає.

Натомість у нас почали працювати партизани, і досить вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а й знищення обєктів інфраструктури, що дуже допомагає гальмувати атаки і просування російської армії, – пояснив він.

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Також Сергій Гайдай розповів, що почати опалювальний сезон на тимчасово захопленій території Луганщини неможливо.

За його словами, у тих містах, де проходила активна фаза бойових дій, і які росіяни протягом декількох місяців цілодобово обстрілювали, зруйнована необхідна інфраструктура. Якщо газ увімкнути, будуть пожежі і вибухи.

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