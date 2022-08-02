На Луганщині почали досить вдало працювати партизани – Гайдай

На Луганщині почали вдало працювати партизани. Вони не лише розклеюють листівки, а й знищують об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

– Ситуація на Луганщині залишається незмінною кілька тижнів поспіль. У районі двох населених пунктів наші Збройні сили тримають лінію оборони. Всі наступи, які намагаються робити росіяни, вони відбивають. Тож ніяких успіхів у окупантів саме там немає.

Натомість у нас почали працювати партизани, і досить вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а й знищення об’єктів інфраструктури, що дуже допомагає гальмувати атаки і просування російської армії, – пояснив він.