Август, 02 в 6:34

Около четырех утра 2 августа в нескольких районах Николаева прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным от городского главы Александра Сенкевича, один человек ранен.

В настоящее время власти города и области выясняют подробную информацию о последствиях ночных обстрелов.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.