Один человек ранен: в нескольких районах Николаева прогремели мощные взрывы
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Около четырех утра 2 августа в нескольких районах Николаева прогремели мощные взрывы.
По предварительным данным от городского главы Александра Сенкевича, один человек ранен.
В настоящее время власти города и области выясняют подробную информацию о последствиях ночных обстрелов.
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