Одну людину поранено: у кількох районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи

Серпень, 02 в 6:34

Близько четвертої ранку 2 серпня в кількох районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи.

За попередніми даними від міського голови Олександра Сєнкевича, одну людину поранено.

Нині влада міста та області з’ясовує детальну інформацію про наслідки нічних обстрілів.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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