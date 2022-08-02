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Факти / Україна

Одну людину поранено: у кількох районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Близько четвертої ранку 2 серпня в кількох районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи.

За попередніми даними від міського голови Олександра Сєнкевича, одну людину поранено.

Нині влада міста та області з’ясовує детальну інформацію про наслідки нічних обстрілів.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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