Август, 02 в 16:59

Переговоры о возвращении украинской стороне тел воинов, погибших во время теракта РФ в Еленовке (Донецкая область), продолжаются, но проходят очень сложно.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

По его словам, Киев пытается давить на РФ через ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК). Эти организации выступили гарантами безопасности наших воинов во время их эвакуации с завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе.

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– Переговоры продолжаются. Могу сказать, что ситуация в переговорах достаточно сложная. Мы, конечно, пытаемся давить через наших международных партнеров – Красный Крест, ООН, которые непосредственно давали “добро” на то, чтобы наши солдаты из полка Азов перешли в плен и удерживались именно там (в Еленовке, — Ред.). То есть под их (ООН и Красного Креста, — Ред.) определенные гарантии. Поэтому мы сейчас стараемся больше работать через наших международных партнеров и давить через них, – отметил Смирнов.

Он добавил, что ситуация в переговорах о возвращении тел воинов развивается “достаточно туго”, поскольку РФ стремится скрыть свои преступления против украинских военнопленных.

– Если мы получим тела, возможность доступа непосредственно на место (совершения теракта в Еленовке, — Ред.), то мы, конечно, сможем еще больше доказать то, что это был никакой не обстрел, а подрыв. И таким образом РФ пыталась просто скрыть все последствия и преступления, которые она там совершила, — заявил советник главы МВД.

Что известно о теракте РФ в Еленовке

В ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Погибли, в частности, бойцы полка Азов.

Украина до сих пор не получила от РФ официальные списки погибших и раненых воинов. В Офисе генпрокурора сначала проинформировали об около 40 погибших и 130 раненых. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших.

По предварительной информации от международных экспертов, во время теракта оккупанты применили термобарическое оружие. О таких данных расследования сообщил генпрокурор Андрей Костин.

То, что это был не “ракетный удар”, как утверждает российская пропаганда, а теракт, доказывают и спутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar Technologies. На фото четко видно, что во время теракта было разрушено только одно здание – то, куда перевели украинских военнопленных.

А в Bellingcat проинформировали, что враг готовился к убийству украинских военных в Еленовке и выкопал заранее могилы для их захоронения.