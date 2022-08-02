Украина все еще не получила официальные списки погибших пленных в Еленовке – ГУР

Август, 02 в 12:18

Украина до сих пор не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых украинцев в результате теракта в Еленовке на территории оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

— Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к России относительно предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также о возвращении тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы. Мы можем оперировать только теми данными, которые обнародовали в интернете россияне, – объяснил он.

Андрей Юсов добавил, что опубликованные в интернете списки прорабатываются, собираются данные из других источников. Но оснований доверять и говорить о том, что они подтверждены, нет.

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Ведь во время проверки в указанных списках были найдены фамилии тех украинских бойцов, которые были ранены до событий в Еленовке. Относительно них были договоренности об обмене в ближайшее время, и они на момент теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке в промышленной зоне.

Именно поэтому говорить о подтверждении списков пока невозможно. Кроме того, Юсов добавил, что Украина предоставила запрос от Координационного штаба о возвращении тел погибших защитников и пленных бойцов, которые получили ранения.

Напомним, 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке, где удерживали украинских пленных.

В Генштабе ВСУ, комментируя убийство пленных, заявили, что оккупанты это сделали, чтобы скрыть пытки и расстрелы, которые совершались там по приказам оккупационной администрации.