Россия стягивает на Юг Украины все свои резервы, возможен штурм – советник МВД
Россия перекидывает все свои резервы на юг Украины, не исключено проведение штурмовых действий.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил советник главы МВД.
— Они перекидывают практически все свои резервы, все войска, которые у них есть, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перекинул “знаменитую” 35 армию, которая была в Киевской области. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. И вот враг стягивает сейчас абсолютно все резервы, даже те, которые стояли, ожидая команду, — сказал Смирнов.
По его мнению, когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, он может начать штурмовые действия.
Напомним, что ранее Генштаб сообщал, что на 160-е сутки полномасштабного вторжения россияне потерпели поражение на Востоке и Юге Украины.