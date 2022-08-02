Россия стягивает на Юг Украины все свои резервы, возможен штурм – советник МВД

Август, 02 в 10:59

Россия перекидывает все свои резервы на юг Украины, не исключено проведение штурмовых действий.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил советник главы МВД.

— Они перекидывают практически все свои резервы, все войска, которые у них есть, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перекинул “знаменитую” 35 армию, которая была в Киевской области. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. И вот враг стягивает сейчас абсолютно все резервы, даже те, которые стояли, ожидая команду, — сказал Смирнов.

По его мнению, когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, он может начать штурмовые действия.

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Напомним, что ранее Генштаб сообщал, что на 160-е сутки полномасштабного вторжения россияне потерпели поражение на Востоке и Юге Украины.