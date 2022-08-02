Август, 02 в 8:05

На 160-е сутки полномасштабного вторжения россияне потерпели поражение на Востоке и Юге Украины.

Не отступали оккупанты только на Славянском направлении. Да и только благодаря тому, что не прибегали к активным боевым действиям.

Там российские захватчики обстреляли районы Курульков, Грушевахи, Чепеля, Карнауховки, Долины и Барвенково и нанесли авиационный удар возле Дибровного.

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Так, Вооруженные силы Украины огненным поражением заставили россиян отойти после того, как отдельные подразделения армии РФ выдвинулись в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка на Харьковском направлении.

Отступили российские захватчики и после неудачных штурмовых действий недалеко от Ивано-Дарьевки на Краматорском направлении.

Отбили украинские защитники штурм оккупантов в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого на Бахмутском направлении.

По состоянию на 2 августа ведутся бои вблизи Бахмута и Зайцево.

Отошли войска России и после безуспешных штурмовых действий в районе Авдеевки на Авдеевском направлении.

Бои вблизи Песков пока продолжаются.

Обезвредили ВСУ разведывательную группу РФ, пытавшуюся выдвинуться возле Новополя на Новопавловском и Запорожском направлении.

Пришлось оккупантам отступить также после неудачного штурма в районе Трудолюбовки на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 160-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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