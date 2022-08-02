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Факти / Україна

Росія стягує на Південь України всі свої резерви, можливий штурм – радник МВС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

Росія перекидає всі свої резерви на південь України, не виключено проведення штурмових дій.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив радник глави МВС.

– Вони перекидають практично всі свої резерви, всі війська, які вони мають, на південь країни. Ми знаємо, що ворог навіть перекинув “славнозвісну” 35 армію, що була в Київській області. Ми її знаємо прекрасно завдяки Бучі та іншим містам на Київщині. І от ворог стягує зараз абсолютно всі резерви, навіть ті, які стояли, очікуючи команди, – сказав Смірнов.

На його думку, коли ворог доукомплектує усі батальйонно-тактичні групи, він може почати штурмові дії.

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Нагадаємо, що на 160-ту добу повномасштабного вторгнення росіяни зазнали поразки на Сході та Півдні України.

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