Август, 02 в 17:49

Украина уже получила €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Первый транш в €500 млн был зачислен на счет Национального банка вчера, еще €500 млн пришли сегодня. Средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных нужд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 2 августа.

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– Это первый миллиард из девяти, которые Европейский Союз пообещал предоставить в рамках новой программы макрофинансовой помощи нашему государству. Спасибо за эту поддержку и рассчитываем на дальнейшие безотлагательные решения от Европейской комиссии по выделению средств, которые жизненно нам необходимы, — сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в общем в июле в госбюджет поступило почти 170 млрд грн.

Из них около 90 млрд – это поступления от налогов и пошлин. Еще 80 млрд грн – это гранты от союзников Украины.