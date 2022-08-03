Август, 03 в 13:03

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали помощника действующего нардепа, который хотел стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасской области.

По данным СМИ, речь идет об Александре Замирайле — помощнике депутата Черкасского горсовета Василия Нимченко, который возглавлял запрещенную партию ОПЗЖ.

— Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, утверждая, что война в Украине – это исключительно внутренний гражданский конфликт, — сообщили в СБУ.

Сейчас смотрят

Кроме этого, фигуранты отрицали нанесение авиаударов РФ по мирным городам, оправдывали жестокие преступления оккупантов, распространяли фейки, причастные к ВСУ, возмущались обмену украинских военнопленных, в частности спецотряда Азов.

– Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, то попытался убежать за границу. Приспешники планировали иммигрировать в США, но спецназовцы Службы безопасности задержали депутата накануне выезда за границу в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, – сообщили в СБУ.

Оба пропагандиста сообщили о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса.