Серпень, 03 в 13:03

Співробітники Служби безпеки України затримали помічника чинного нардепа, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.

За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Замирайла – помічника депутата Черкаської міськради Василя Німченка, який очолював заборонену партію ОПЗЖ.

– Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт, – повідомили в СБУ.

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Крім цього, фігуранти заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, виправдовували жорстокі злочини окупантів, поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ, обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону Азов.

– Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. Поплічники планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, – повідомили в СБУ.

Обом пропагандистам повідомили про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу.