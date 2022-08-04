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Факты / Мир

Кулеба о “готовности” Путина к переговорам: это просто дымовая занавеса

Анастасия Гевко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру на заявление о якобы готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

Так, министр написал у себя в соцсетях, что нет ничего более циничного, чем то, что приспешники Путина говорят такое о России.

– Эту “готовность” мы слышим и видим каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые преступления. Россия остается сосредоточенной на войне, все остальное – просто дымовая занавеса, – подчеркнул Кулеба.

Ранее Шредер сказал, что Владимир Путин якобы “открыт” к проведению мирных переговоров с Украиной, что вызвало много критики – как внутри самой Германии, так и в украинском политикуме.

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