Август, 03 в 21:19

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру на заявление о якобы готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

Так, министр написал у себя в соцсетях, что нет ничего более циничного, чем то, что приспешники Путина говорят такое о России.

– Эту “готовность” мы слышим и видим каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые преступления. Россия остается сосредоточенной на войне, все остальное – просто дымовая занавеса, – подчеркнул Кулеба.

Ранее Шредер сказал, что Владимир Путин якобы “открыт” к проведению мирных переговоров с Украиной, что вызвало много критики – как внутри самой Германии, так и в украинском политикуме.