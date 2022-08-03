Россия за вечер 2 августа выпустила по Украине ракет на $100 млн

Август, 03 в 14:05

В течение вторника, 2 августа, Россия выпустила по Украине крылатые ракеты на $100 млн.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Своей преступной войной Путин доводит Россию до бедности вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы? – написал он.

2 августа российские захватчики выпустили по Украине восемь крылатых ракет, семь из которых были сбиты украинскими ПВО. Удар враг нанес из района Каспийского моря.

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По подсчетам издания Forbes, украинские войска сбили российские ракеты на $91 млн. А стоимость выпущенных россиянами ракет 2 августа составила $114 млн.

По расчетам издания, стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн, Калибр – $6,5 млн, Искандер – $3 млн, Оникс – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Точка-У – $0,3 млн.

Известно, что одна ракета российской армии попала в воинскую часть в Червоноградском районе.

Источник: Олег Николенко