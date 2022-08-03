Росія за вечір 2 серпня випустила по Україні ракет на $100 млн

Серпень, 03 в 14:05

Протягом вівторка, 2 серпня, Росія випустила по Україні крилатих ракет на $100 млн.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

— Своєю злочинною війною Путін доводить Росію до бідності, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам перестати марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання? – написав він.

2 серпня російські загарбники випустили по Україні вісім крилатих ракет, сім з яких були збиті українськими ППО. Удару ворог завдав з району Каспійського моря.

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За підрахунками видання Forbes, українські війська збили російських ракет на $91 млн. А вартість випущених росіянами ракет 2 серпня становить $114 млн.

За розрахунками видання, вартість ракети Х-101 становить $13 млн, Калібр – $6,5 млн, Іскандер – $3 млн, Онікс – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Точка-У – $0,3 млн.

Відомо, що одна ракета російської армії влучила у військову частину в Червоноградському районі.

Джерело: Олег Ніколенко