Серпень, 03 в 23:34

З Кремля почали надходити повідомлення про бажання почати переговори з Україною, але якби Росія дійсно цього хотіла, то не концентрувала б свої війська в південних українських областях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 3 серпня.

– З Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити азовців терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно. Вони активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів. Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей, – сказав президент.

Він додав, що коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на РФ, яка воює проти цих цінностей, то “це просто огидно”.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський наголосив, що наразі відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом, а особливо після того, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії в Україні.

– Жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно – номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб’єктів, – сказав український лідер.

Президент наголосив, що необхідно продовжувати боротьбу та бити терористів на українській землі.

– Потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою, – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що 3 серпня поспілкувався зі студентською спільнотою з понад 20 університетів Австралії, а також з австралійськими ЗМІ та політиками.

– Закликав усіх наших австралійських друзів допомагати нам в інформаційній війні та максимально поширювати правду про український захист і російський терор, – заявив він.

Президент наголосив, що наразі треба вирішити надзвичайно важливе національне завдання: українську точку зору мають бачити й чути у тих частинах світу, де російська пропаганда досі дуже гучна.

Зеленський повідомив, що протягом дня підписав новий указ про нагородження 194 українських воїнів, 28 з яких – посмертно.