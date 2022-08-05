Amnesty International виправдовує РФ: реакція України та іноЗМІ

Серпень, 04 в 22:47

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала чергову доповідь про війну, розв’язану Російською Федерацією проти України.

Проте цього разу заяви правозахисників спровокували справжній скандал та викликали жорстку реакцію з боку Києва.

Тим часом іноземні ЗМІ ставляться до того, що сталося, з обережністю, проте деякі з них все ж таки зважилися дати оцінку доповіді й підкреслити схожість риторики Amnesty International з повісткою, що просувається відомими прокремлівськими ЗМІ та російськими чиновниками.

Зараз дивляться

Що не так із доповіддю Amnesty International

Правозахисники стверджують, що українські Збройні сили, які стримують російську навалу на Україну, нібито наражають громадянське населення на небезпеку.

Там наголосили, що зафіксували кілька випадків створення українськими військовими баз у школах та лікарнях, що перетворює їх із цивільних на військові об’єкти та нібито провокує РФ на обстріли, в яких гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура.

У той же час Amnesty International заявляє, що правозахисникам невідомо, щоб у задокументованих випадках військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення з сусідніх будівель, що могло б мінімізувати втрати серед цивільних у разі російського обстрілу.

В організації кажуть, що нібито у 22 із 29 перевірених шкіл на Донбасі та в Миколаївській області розміщено або особовий склад ЗСУ, або техніку та озброєння.

Генсекретар Amnesty International Аньєса Каламара наголосила, що “перебування на оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права”.

– Військові ніколи не повинні використовувати лікарні для участі у бойових діях і повинні використовувати школи чи цивільні будинки лише у крайньому випадку, коли немає альтернатив.

Уряд України має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові, – прокоментувала вона.

У той же час, Amnesty International визнає, що така практика в жодному разі не може виправдати невиборчі атаки з боку російських агресорів, внаслідок яких гинуть мирні українці.

Також правозахисники заявили, що перед публікацією нібито відправляли своє дослідження до Міноборони України 29 липня, проте не отримали жодної відповіді.

Після появи публікації Київ жорстко розкритикував ці заяви, після чого український офіс Amnesty опублікував свою офіційну позицію, в якій відхрестився від участі у підготовці звіту зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України, які захищають свою країну.

Там наголосили, що доповідь готувала окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International.

Пізніше генсек Amnesty International Агнес Калламар, реагуючи на масову критику опублікованої доповіді, заявила, що за негативною реакцією нібито стоять українські та російські боти, які “пропагують війну”.

– Це називається пропаганда війни та дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів, – написала вона.

Реакція влади України

Голова держави Володимир Зеленський підкреслив, що, на жаль, сьогодні організація Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

– Кожен, хто амністує Росію і штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам, – повідомив Зеленський.

Офіс президента: радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Збройні сили України чітко дотримуються всіх норм та міжнародного права, а також повідомив, що абсолютний пріоритет ЗСУ – збереження життя та здоров’я кожного громадянина своєї країни та своїх сімей в умовах варварської агресії РФ.

Він нагадав, що Київ послідовно вживає всіх можливих заходів, щоб допомогти українцям переміститися із зони активних бойових дій у безпечніші райони.

Радник додав, що з 2 серпня в Україні розпочалася обов’язкова, але не примусова евакуація у безпечні місця, громадян розселяють та забезпечують усім необхідним.

– Єдиним, що загрожує життю українців, є російська армія катів і ґвалтівників, які прийшли в Україну здійснювати геноцид, – зазначив він.

РФ докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західної спільноти та зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу, повідомив радник.

Він висловив жаль, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди.

Міноборони: глава відомства Олексій Резніков назвав цю доповідь свідченням втрати адекватності та способом правозахисників знищити свій власний авторитет, оскільки вони прирівняли неспровоковану агресію РФ до самозахисту України.

Він додав, що цей звіт поставив під сумнів право українців опиратися геноциду і захищати своє житло і життя.

Резніков назвав ці дії “збоченням” і підкреслив, що не дозволить “зневажати нашу армію та захисників”.

– Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо та даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання, – зазначив він.

Заступниця Резнікова Ганна Маляр, коментуючи звіт Amnesty International, повідомила, що Україна продовжує політику відкритості та об’єктивного підходу до юридичної оцінки дій як агресора, так і дій наших військових, які здійснюють оборонні заходи.

Заступник міністра нагадала, що Україна, на відміну від РФ, яка всіляко уникає розслідування воєнних дій з 2014 року і не виконує рішення ЄСПЛ, сама ініціює розгляд того, що відбувається, Міжнародним судом, і дозволила юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на своїй території для розгляду військових злочинів та злочинів проти людяності.

– Ще хочу нагадати, що українська правоохоронна система та наші суди розслідували та виносили вироки тим українським військовим, які чинили злочини у зоні бойових дій. У нас багато таких прикладів, – зазначила вона.

Заступник міністра зазначила, що коли є фактаж, підкріплений прізвищами – де, хто і що зробив – Україна відкрита до розслідування, встановлення контексту та самої ситуації, в якій це відбувається.

– Слід звернути увагу, що такі дослідження не враховують низку факторів. Наприклад, що росіяни використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів, і поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді деякі нам радять, росіяни просто займуть усі наші будинки, – пояснила вона.

Маляр резюмувала, що для отримання об’єктивного та коректного результату дослідження мають значення методи та підходи до аналізу та викладу інформації.

– Коли у тексті про дії українських Збройних сил під час війни немає аналізу дій ворога, це схоже на дослідження дій жертви без урахування дій озброєного ґвалтівника. Тобто отримати об’єктивні висновки за такого підходу просто неможливо, – повідомляє заступник міністра.

Міністерство закордонних справ: голова відомства Дмитро Кулеба зазначив, що Amnesty International своєю останньою доповіддю намагається створити фальшивий баланс між злочинцем та жертвою, чим сприяє виникненню так званої фейкової реальності, де “всі в чомусь винні”.

Кулеба звернув увагу на те, що саме Росія тисячами знищує громадянське населення України, руйнує території та міста, доки українські воїни намагаються захистити свою країну та весь континент від навали агресорів.

Офіс омбудсмена: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав звіт Amnesty International маніпулятивним і таким, що підіграє агресорам та російським пропагандистам.

– Під загрозу громадянське населення потрапило виключно через необґрунтовану збройну агресію Російської Федерації, і припиниться ця загроза відразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст та селищ, – звернув увагу він.

Омбудсмен нагадав, що наймасовішими є порушення прав людини та військові злочини у Бучі, Ірпені, Мотижині, Маріуполі, Херсоні – містах, які перебували або перебувають під тимчасовою окупацією Росії.

Він також заявив, що війна в умовах міста не заборонена міжнародним правом і не є порушенням лише за фактом.

– Уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України, рятуючи своє життя. У Донецькій області оголошено обов’язкову евакуацію. Кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи, – сказав він.

Лубінець звернув увагу на те, що Amnesty International ніби перебуває у Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці.

– Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Що ґвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому саме залишення населених пунктів віч-на-віч із військовослужбовцями Російської Федерації несе найбільшу загрозу правам людини, – зазначив він.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки звернув увагу на те, що звинувачення Amnesty не несуть жодної користі, а лише підігрують РФ, яка прагне послабити західну допомогу Україні.

Верховна Рада: голова Руслан Стефанчук обурився тим, що на бік російської пропаганди стали ті, хто має їй протистояти та розвінчувати її брехливі наративи.

Віцепрем’єр-міністр, голова Мінреінтеграції Ірина Верещук оцінила цю заяву як абсурдну та образливу – вона подає інформацію так, ніби це українська армія створює небезпеку для українських громадян.

Реакція іноземних ЗМІ

AP, аналізуючи звіт Amnesty, заявляє, що за останні тижні журналісти цього видання нібито спостерігали кілька сцен, які “відбивають висновки дослідників організації”.

– Українські військові, їхні транспортні засоби чи такі предмети, як боєприпаси, перебували на місцях обстрілів, – йдеться у матеріалі.

Там стверджують, що співробітники ДСНС не дозволили ЗМІ знімати жертв російського удару по житловому будинку, “що було незвичайно”.

Посилаючись на неназваних місцевих жителів, видання стверджує, що ті повідомили журналістам, що в будинку нібито зупинялися військові.

Водночас у виданні визнають, що російські державні та прокремлівські ЗМІ широко цитують звіт Amnesty International, висновки якого “деякою мірою збігаються з офіційною версією Москви”.

– Росія виправдовує напади на цивільні райони, стверджуючи, що українські військові облаштовують там вогневі позиції, – йдеться у матеріалі.

АР також процитувало речника МЗС Росії Марію Захарову, яка поспішила зазначити, що в Кремлі “постійно про це говорять, називаючи дії Збройних сил України тактикою використання цивільного населення як “живого щита”.

Журналісти наголошують, що повний масштаб проблеми їм невідомий. В окремому звіті Г’юман Райтс Вотч, опублікованому минулого місяця, зазначено три випадки, коли українські сили базувалися серед житлових будинків, та чотири випадки, коли російські війська створювали військові бази у населених пунктах України.

The Guardian, коментуючи заяву міжнародної правозахисної організації, звертає увагу на жорстку реакцію та гнів, який викликала публікація цього звіту в соцмережі Twitter.

RFE/RL зазначає, що доповідь, яку Кремль і російські ЗМІ дуже активно і широко цитують, розлютила Україну. Видання публікує реакції української влади, яка негативно оцінила такий “жест” з боку правозахисників.

– Доповідь узгоджується з наративом про те, що Росія виправдана у завданні ударів по цивільних районах, тому що українські військові створили там позиції, – резюмують у іноЗМІ.

Джерела: Amnesty International, украинское представительство Amnesty, AP, The Guardian, RFE/RL