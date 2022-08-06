Август, 05 в 23:26

США работают над новым пакетом военной помощи для Украины в размере $1 млрд.

Об этом агентству Reuters рассказали 5 августа три информированных источника.

По их словам, президент США Джо Байден еще не подписал указ о новом пакете помощи, поэтому его наполнение и стоимость еще могут меняться.

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Если пакет помощи будет принят в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также в новый пакет помощи должно войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Ожидается, что пакет военной помощи США в Украине будет объявлен уже в понедельник, 8 августа.

По данным Reuters, новый пакет – это результат недавнего решения Пентагона позволить украинцам получать медицинскую помощь в военном госпитале США в Германии вблизи авиабазы ​​Рамштайн.

Отметим, США уже отправили Украине 16 HIMARS.

Напомним, что 1 августа США одобрили новый пакет оборонной помощи Украине на общую сумму $550 млн. В него войдут снаряды для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.