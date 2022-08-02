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США одобрят новый пакет оборонной помощи Украине на $550 млн — Белый дом

Юля Захарченко, редактор ленты
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки планируют одобрить новый пакет оборонной помощи Украине на общую сумму $550 млн.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США и Пентагона Джон Кирби. По его словам, в пакет поддержки войдут снаряды для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за выделенную помощь нашему государству в борьбе с российским агрессором.

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– Спасибо за лидерство и прочную поддержку Украины, понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе, – заявил Зеленский.

Кирби отметил, что это уже 17-й пакет помощи от Вашингтона. После начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили военную помощь более чем на $8 млрд.

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