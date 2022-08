США одобрят новый пакет оборонной помощи Украине на $550 млн — Белый дом

Соединенные Штаты Америки планируют одобрить новый пакет оборонной помощи Украине на общую сумму $550 млн.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США и Пентагона Джон Кирби. По его словам, в пакет поддержки войдут снаряды для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за выделенную помощь нашему государству в борьбе с российским агрессором.

The Biden administration will authorize another $550 million security assistance package to Ukraine today, the National Security Council’s John Kirby announces.

