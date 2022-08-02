США одобрят новый пакет оборонной помощи Украине на $550 млн — Белый дом

Август, 01 в 21:28

Соединенные Штаты Америки планируют одобрить новый пакет оборонной помощи Украине на общую сумму $550 млн.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США и Пентагона Джон Кирби. По его словам, в пакет поддержки войдут снаряды для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за выделенную помощь нашему государству в борьбе с российским агрессором.

Сейчас смотрят

– Спасибо за лидерство и прочную поддержку Украины, понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе, – заявил Зеленский.

The Biden administration will authorize another $550 million security assistance package to Ukraine today, the National Security Council’s John Kirby announces. “It brings to more than $8 billion…in material and security assistance for Ukraine, just since the invasion began.” pic.twitter.com/bvRNkaAf4W — CBS News (@CBSNews) August 1, 2022

Кирби отметил, что это уже 17-й пакет помощи от Вашингтона. После начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили военную помощь более чем на $8 млрд.