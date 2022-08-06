Серпень, 05 в 23:26

США працюють над новим пакетом військової допомоги для України в розмірі $1 млрд.

Про це агенції Reuters розповіли 5 серпня три поінформовані джерела.

За їхніми словами, президент США Джо Байден ще не підписав указ про новий пакет допомоги, тому його наповнення та вартість ще може змінюватися.

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Якщо пакет допомоги ухвалять у його нинішньому вигляді, то Україна отримає боєприпаси для далекобійних артилерійських систем HIMARS та зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Також до нового пакету допомоги мають увійти 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Очікується, що пакет військової допомоги США Україні буде оголошено вже в понеділок, 8 серпня.

За даними Reuters, новий пакет – це результат нещодавнього рішення Пентагону дозволити українцям отримувати медичну допомогу у військовому госпіталі США в Німеччині поблизу авіабази Рамштайн.

Зазначимо, що США вже відправили Україні 16 HIMARS.

Нагадаємо, що 1 серпня США схвалили новий пакет оборонної допомоги Україні на загальну суму $550 млн. До нього увійдуть снаряди для HIMARS і 155-мм боєприпаси для артилерійських систем.