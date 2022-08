Недалеко от временно оккупированного Севастополя в Черном море заметили задымление российского военного корабля.

Позже также зафиксировали странные маневры патрульного судна. Об этом сообщил эксперт проекта OSINT H I Sutton в Twitter, который обнародовал соответствующие фото.

Эксперт предположил, что российский корабль возле Севастополя могли подбить украинские военные.

Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on

Позже видео, на котором виден густой столб дыма, поднимающегося вверх, обнародовал проект OSINT.

Специалисты также отметили, что, по неподтвержденной информации, беспилотник мог нанести удар, направленный на склад боеприпасов/топлива.

Anyone have insight on this??? Unconfirmed claim to be an #APU drone or drone directed strike against an RUS target (ammo/fuel depot by the looks).#OSINT #UkraineRussiaWar #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/H64mwtfDlv

— OSINT (Uri) (@UKikaski) August 4, 2022