Неподалік від тимчасово окупованого Севастополя у Чорному морі помітили задимлення російського військового корабля.

Пізніше також зафіксували дивні маневри патрульного судна. Про це повідомив експерт проєкту OSINT H I Sutton у Twitter, який оприлюднив відповідні фото.

Експерт припустив, що російський корабель біля Севастополя могли підбити українські військові.

Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on

Пізніше відео, на якому видно густий стовп диму, що підіймається вгору, оприлюднив проєкт OSINT.

Фахівці також зазначили, що, за непідтвердженою інформацією, безпілотник міг завдати удару, який був спрямований на склад боєприпасів/пального.

Anyone have insight on this??? Unconfirmed claim to be an #APU drone or drone directed strike against an RUS target (ammo/fuel depot by the looks).#OSINT #UkraineRussiaWar #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/H64mwtfDlv

— OSINT (Uri) (@UKikaski) August 4, 2022