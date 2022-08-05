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Факти / Україна

Могли підбити ракетами: біля Севастополя задимівся корабель РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
Могли підбити ракетами: біля Севастополя задимівся корабель РФ

Неподалік від тимчасово окупованого Севастополя у Чорному морі помітили задимлення російського військового корабля.

Пізніше також зафіксували дивні маневри патрульного судна. Про це повідомив експерт проєкту OSINT H I Sutton у Twitter, який оприлюднив відповідні фото.

Експерт припустив, що російський корабель біля Севастополя могли підбити українські військові.

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Пізніше відео, на якому видно густий стовп диму, що підіймається вгору, оприлюднив проєкт OSINT.

Фахівці також зазначили, що, за непідтвердженою інформацією, безпілотник міг завдати удару, який був спрямований на склад боєприпасів/пального.

Фото: H I Sutton

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