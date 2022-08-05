Серпень, 05 в 19:00

Російські окупанти не відмовилися від намірів провести псевдореферендум про “приєднання до РФ” на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Ситуацію прокоментував в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Він зазначив, що ситуація в області залишається критичною та дуже напруженою. Рашисти посилюють терор проти мирних українців.

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– Вони не відмовилися від проведення “референдуму”. Там політтехнологи працюють, заїхали різні групи, завдання яких – створювати фейкові картинки для пропагандистських російських каналів про те, що люди “підтримують” і хочуть жити в складі РФ. Але це все фейк, херсонці залишаються незламними, – наголосив Бутрій, додавши, що в місті є лише поодинокі колаборанти, котрі погодилися на співпрацю з ворогом.

Голова ОВА додав, що окупанти не озвучують точної дати для псевдореферендуму, говорять про це розмито. Поки що лунали дати 11 вересня, 15 вересня.

Бутрій вважає причиною того, що рашисти не називають точної дати, ефективні дії Збройних сил України на Херсонщині, а також опір місцевих мешканців.

За даними української розвідки, загарбники змушують українців на тимчасово окупованій Херсонщині, в Мелітополі отримувати паспорти РФ. А з вересня окупанти вимагатимуть змінювати номерні знаки українського зразка на транспортних засобах на тимчасові з подальшим переоформленням на російські.