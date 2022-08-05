Август, 05 в 14:47

Российские агрессоры вынуждают жителей временно оккупированной Херсонщины, Мелитополя и Каменского получать российские паспорта.

Об этом 5 августа сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как уточняется, для жителей города Мелитополь и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно “земельных паев”.

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При этом лица, у которых до сих пор действуют договора аренды на земельные паи, должны перезаключать их на новые.

В то же время лица, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор.

В случае, если срок договора истек и собственники не явились, человека собираются лишать права собственности на владение земельными паями.

– Также оккупанты установили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением, при наличии российского паспорта у владельца транспортного средства, – отмечает разведка.

Тем временем на выезде из Мелитополя на блокпостах оккупанты продолжают проводить проверки мужчин, в частности осматривать их на предмет татуировок.

ГУР подчеркивает, что действия рашистов направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества лиц, выехавших на неоккупированные территории.

На временно оккупированной территории Херсонщины так называемый министр аграрной политики Херсонской области Алексей Ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить “налоги” по законодательству РФ.

– Тех, кто откажется, будут лишать права собственности на земельные участки, а владельцев агробизнеса – высылать за пределы региона. В городе Каменское оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ, – отметили в ведомстве.

Агрессоры вручают представителям бизнеса и самозанятому населению письма с требованием, чтобы они получали гражданство России, если хотят продолжать работать в оккупированных агрессорами населенных пунктах.