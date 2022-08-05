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Факты / Украина

Украина предлагает расширить зерновое соглашение в Стамбуле на другие товары — FT

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
NAVI STAR

Украина призвала расширить стамбульское соглашение, которое ослабило блокаду Россией черноморского экспорта зерна, чтобы включить другие продукты, такие как металлургическая продукция. Об этом сообщает издание Financial Times.

— Это соглашение касается логистики, движения судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой? — сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Первое судно Razoni с украинским зерном в рамках подписанного в Стамбуле соглашения 1 августа вышло из порта Черноморск. Оно следует в Ливан. 5 августа из одесских портов отправился первый караван в составе трех судов Navi Star, Rojen и Polarnet. Они направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию.

По словам Качки, в июле Украина смогла экспортировать около 3 млн тонн зерна по альтернативным маршрутам – дорогам, железной дороге и реке Дунай. Это меньше половины того объема, который до войны экспортировался через морские порты.

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Министерство аграрной политики прогнозирует, что в этом году в Украине соберут 67 млн ​​тонн зерна против рекордных 86 млн тонн в 2021 году.

В ООН сообщили, что частично благодаря стамбульскому соглашению, мировые цены на продовольствие резко упали на 8,6% в июле по сравнению с июнем.

22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашения о создании механизма экспорта украинского зерна из наших портов. На следующий день, 23 июля, россияне ударили ракетами Калибр по Одесскому морскому торговому порту, в результате чего возник пожар.

25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со своей стороны сделает все необходимое для обеспечения экспорта зерна из черноморских портов.

Фото: Министерство инфраструктуры

Источник: Financial Times
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