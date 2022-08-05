Украина предлагает расширить зерновое соглашение в Стамбуле на другие товары — FT

Август, 05 в 16:30

Украина призвала расширить стамбульское соглашение, которое ослабило блокаду Россией черноморского экспорта зерна, чтобы включить другие продукты, такие как металлургическая продукция. Об этом сообщает издание Financial Times.

— Это соглашение касается логистики, движения судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой? — сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Первое судно Razoni с украинским зерном в рамках подписанного в Стамбуле соглашения 1 августа вышло из порта Черноморск. Оно следует в Ливан. 5 августа из одесских портов отправился первый караван в составе трех судов Navi Star, Rojen и Polarnet. Они направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию.

По словам Качки, в июле Украина смогла экспортировать около 3 млн тонн зерна по альтернативным маршрутам – дорогам, железной дороге и реке Дунай. Это меньше половины того объема, который до войны экспортировался через морские порты.

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Министерство аграрной политики прогнозирует, что в этом году в Украине соберут 67 млн ​​тонн зерна против рекордных 86 млн тонн в 2021 году.

В ООН сообщили, что частично благодаря стамбульскому соглашению, мировые цены на продовольствие резко упали на 8,6% в июле по сравнению с июнем.

22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашения о создании механизма экспорта украинского зерна из наших портов. На следующий день, 23 июля, россияне ударили ракетами Калибр по Одесскому морскому торговому порту, в результате чего возник пожар.

25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со своей стороны сделает все необходимое для обеспечения экспорта зерна из черноморских портов.

Фото: Министерство инфраструктуры