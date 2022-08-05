Україна пропонує розширити зернову угоду у Стамбулі на інші товари – FT

Серпень, 05 в 16:30

Україна закликала розширити стамбульську угоду, яка послаблює блокаду Росією чорноморського експорту зерна, щоб включити інші продукти, зокрема металургійну продукцію. Про це повідомляє видання Financial Times.

— Ця угода стосується логістики, руху суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою? — сказав FT заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Перше судно Razoni з українським зерном в межах підписаної у Стамбулі угоди 1 серпня вийшло з порту Чорноморськ. Воно прямує до Лівану. 5 серпня з одеських портів вирушив перший караван у складі трьох суден Navi Star, Rojen та Polarnet. Вони прямують до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

За словами Качки, у липні Україна змогла експортувати близько 3 млн тонн зерна альтернативними маршрутами – дорогами, залізницею та річкою Дунай. Це менше половини того обсягу, який до війни експортувався через морські порти.

Зараз дивляться

Міністерство аграрної політики прогнозує, що цього року в Україні зберуть 67 млн ​​тонн зерна проти рекордних 86 млн тонн у 2021 році.

В ООН повідомили, що частково завдяки стамбульській угоді, світові ціни на продовольство різко впали на 8,6% в липні порівняно з червнем.

22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоди про створення механізму експорту українського зерна з наших портів. Наступного дня, 23 липня, росіяни вдарили ракетами Калібр по Одеському морському торговому порту, внаслідок чого виникла пожежа.

25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі свого боку зробить усе необхідне для забезпечення експорту зерна зі своїх чорноморських портів.

Фото: Міністерство інфраструктури