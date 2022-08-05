Сливал данные о ВСУ: СБУ подозревает в госизмене экс-замглавы ГУР Минобороны

Август, 05 в 15:54

Следователи СБУ сообщили о подозрении в государственной измене экс-заместителю руководителя ГУР Министерства обороны Украины, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине.

Кроме этого, переправлял оккупантам закрытые данные о мерах по отражению вооруженной агрессии, которые проводили ВСУ и другие подразделения украинских Сил обороны.

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Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ. Во время обыска места работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы СБУ, прибывших для проведения процессуальных действий.

Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.

Сообщается, что задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 по 2010 год. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе.

– Много лет враг работал над тем, чтобы наполнить своими агентами разные органы власти и силовые структуры Украины. Поэтому наша задача – выявлять таких изменников и разрушать эти агентурные сети. И последние резонансные задержания свидетельствуют о том, что СБУ способна эффективно противодействовать спецслужбам России. Это направление будет только усиливаться, ведь от его результатов во многом зависит и победа Украины, – заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: СБУ