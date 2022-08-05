Зливав дані про ЗСУ: СБУ підозрює у держзраді екс-заступника голови ГУР Міноборони

Серпень, 05 в 15:54

Слідчі СБУ повідомили про підозру у державній зраді екс-заступнику керівника ГУР Міністерства оборони України, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні.

Крім цього, переправляв окупантам закриті дані про заходи для відсічі збройній агресії, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони.

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Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ, які прибули для проведення процесуальних дій.

Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова.

Повідомляється, що затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

– Багато років ворог працював над тим, аби наситити своїми агентами різні органи влади і силові структури України. Тож наше завдання – виявляти таких зрадників і руйнувати ці агентурні мережі. І останні резонансні затримання свідчать про те, що СБУ здатна ефективно протидіяти спецслужбам рф. Цей напрям роботи буде лише посилюватись, адже від його результатів багато в чому залежить і перемога України, – зазначив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: СБУ