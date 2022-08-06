Ким оценил вероятность захвата Николаева оккупантами в ближайшее время

Август, 06 в 9:09

Российские оккупанты не смогут в ближайшее время захватить Николаев. Это просто невозможно.

Такое мнение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он объяснил, что сейчас линия фронта на Юге Украины растянута. Ситуация там действительно напряженная, но контролируемая.

По словам Кима, даже если оккупанты будут продвигаться по 200 м или километр в день, то им понадобится очень много времени, чтобы продвинуться на 30 км.

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– Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же, прежде всего, оккупанты будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то “победу”, – отметил глава Николаевской ОВА.

Виталий Ким добавил, что необходимости проводить обязательную эвакуацию из Николаева пока нет. Но люди могут выезжать из города добровольно.

По словам Кима, сейчас в Николаеве нет никаких проблем с транспортом, топливом или едой.